Fritz lobt Wolff und sieht Chancen gegen Frankreich

Wolff sei dann am besten, wenn er die klare Nummer eins sei, führte der Weltmeister von 2007 aus: "Er freut sich über diese Verantwortung, und es beflügelt ihn, wenn er sich keine Gedanken über seine Rolle machen muss. Es gab bei der WM noch keine Phase, in der er nicht seine Leistung gezeigt hat", so Fritz.