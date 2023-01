Linette nach Sieg gegen Pliskova im Halbfinale

Für Pliskova bleibt es bei zwei Finalteilnahmen auf Grand-Slam-Level. 2016 stand sie in New York im Endspiel, fünf Jahre später auch in Wimbledon. Die kampfstarke Linette träumt dagegen weiter vom ganz großen Überraschungscoup in Melbourne und trifft nun in der Runde der letzten Vier auf die Belarussin Aryna Sabalenka oder die Kroatin Donna Vekic. Sie ist die dritte polnische Halbfinalistin bei den Australian Open seit Einführung des Profitennis 1968.