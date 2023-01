3. Liga: SV 07 Elversberg – Rot-Weiss Essen (Freitag, 19:00 Uhr)

Angesichts der guten Heimstatistik (7-0-2) dürfte Elversberg selbstbewusst antreten. Mit 41 Punkten steht die Heimmannschaft auf dem Platz an der Sonne. Mit nur 15 Gegentoren hat das Team von Trainer Horst Steffen die beste Defensive der 3. Liga. 13 Siege und zwei Remis stehen drei Pleiten in der Bilanz von SV 07 Elversberg gegenüber. Der Ertrag der letzten Spiele ist grundsolide – zwölf Punkte aus den letzten fünf Partien holte Elversberg.

Essen steht aktuell auf Position 13 und hat in der Tabelle viel Luft nach oben. Wer den Gast als Gegner hat, kann sich auf eine harte Partie einstellen. Schon 43 Gelbe Karten kassierte die Mannschaft in dieser Saison. Zu den fünf Siegen und acht Unentschieden gesellen sich bei der Mannschaft von Trainer Christoph Dabrowski fünf Pleiten. Kein einziger Sieg in den letzten vier Spielen! Rot-Weiss Essen kommt seit längerer Zeit nicht mehr richtig in Fahrt. Wenigstens teilte man sich zuletzt die Punkte.