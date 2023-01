2. Liga: Karlsruher SC – SC Paderborn 07 (Freitag, 18:30 Uhr)

Nach zuletzt sechs Partien ohne Sieg soll die Formkurve des KSC am Freitag gegen Paderborn wieder nach oben zeigen. Gegen den FC St. Pauli war für Karlsruhe im letzten Spiel nur ein Unentschieden drin. Am letzten Spieltag nahm der SC Paderborn 07 gegen den 1. FC Nürnberg die vierte Niederlage in dieser Spielzeit hin. Der Karlsruher SC kam im Hinspiel gegen den SCP unter die Räder. Für das 0:5 möchte sich Karlsruhe nun revanchieren.