Bundesliga: Hertha BSC – VfL Wolfsburg, 0:5 (0:3)

Die 29.483 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Mattias Svanberg brachte Wolfsburg bereits in der vierten Minute in Front. In der 31. Minute verwandelte Maximilian Arnold einen Elfmeter zum 2:0 für den Gast. Für ruhige Verhältnisse sorgte Jonas Wind, als er das 3:0 für die Mannschaft von Trainer Niko Kovac besorgte (34.). Hertha BSC ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung des VfL Wolfsburg. Die Hertha kehrte stark verändert aus der Kabine zurück. Statt Agustin Rogel, Ivan Sunjic und Maximilian Mittelstädt standen jetzt Filip Uremovic, Jessic Ngankam und Marvin Plattenhardt auf dem Platz. Der bisherige Spielverlauf lief nach dem Geschmack von Niko Kovac, sodass die Situation es hergab, einen Doppelwechsel vorzunehmen: Josuha Guilavogui und Kevin Paredes kamen für Yannick Gerhardt und Patrick Wimmer ins Spiel (70.). Für das 4:0 des VfL sorgte Ridle Baku, der in Minute 72 zur Stelle war. Mit Wind und Jakub Kaminski nahm Niko Kovac in der 78. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Omar Marmoush und Bartol Franjic. Marmoush stellte schließlich in der 86. Minute den 5:0-Sieg für Wolfsburg sicher. Mit dem Spielende fuhr der VfL einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für Hertha BSC klar, dass gegen den VfL Wolfsburg heute kein Kraut gewachsen war.