AEW: Umstrittenes TV-Verbot beim WWE-Rivalen gekippt

Mark Briscoe, der Bruder und Tag-Team-Partner des vergangene Woche tödlich verunglückten Jay Briscoe , darf nun doch in den Fernsehsendungen des WWE-Rivalen All Elite Wrestling auftreten. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zu AEW )

Wie AEW am Dienstag offiziell verkündete, wird Briscoe in der Nacht zum Donnerstag sein Debüt bei der Show Dynamite geben. Er wird in einem Gedenkmatch für seinen Bruder - der am Mittwoch 39 geworden wäre - auf Jay Lethal treffen, einen langjährigen Weggefährten und guten Freund der Briscoes.