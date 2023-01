Formel 1: Mega-Zoff zwischen FIA und Eigentümer wegen Übernahmespekulationen

Formel 1 in Deutschland: "Sportart am absoluten Tiefpunkt"

Das Unternehmen wandte sich Medienberichten zufolge in einem Brief direkt an Ben Sulayem. Darin hieß es: „Die FIA hat unmissverständlich zugesagt, dass sie nichts unternehmen wird, was den Besitz, die Verwaltung und/oder Nutzung der kommerziellen Rechte beeinträchtigen könnte. Wir sind der Ansicht, dass diese Kommentare, die über den offiziellen Social-Media-Account des FIA-Präsidenten geäußert wurden, in diese Rechte auf inakzeptable Weise eingreifen.“