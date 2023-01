Handball-WM 2023: Droht Ausverkauf in Kielce? Wolff reagiert auf Vereinsgerüchte

Wolff: "Nichts schlechtreden, was gar nicht schlecht ist"

„Davon habe ich bisher weder gehört noch gelesen. Das sind auch Dinge, die bespricht man nach der Weltmeisterschaft“, erklärte Wolff von SPORT1 auf die Meldung angesprochen. Sein Fokus gelte voll der Nationalmannschaft: „Wir haben hier eine Aufgabe zu bewältigen mit dem Spiel gegen Frankreich. Was Klubsachen angeht, wird man zu gegebener Zeit informiert werden. Dann wird man sehen, welche Lösungen man als Klub findet.“

Top-Stars um Wolff auf möglicher Abgangsliste

Andernfalls würden die Dujshebaevs wohl das Angebot aus Szeged annehmen und auch andere Top-Spieler könnten den Verein verlassen. Als international renommiertes Team kämpft Kielce Jahr für Jahr mit um den Titel in der Champions League, gewann ihn zuletzt 2016. (Die besten Torhüter der Handball-WM)

In dem Artikel werden dabei auch Namen wie Wolff, Nedim Remili, Nicolas Tournat, Igor Karacic oder Szymon Sicko - allesamt WM-Stars - als potenzielle Abgänge genannt.

Wolff richtet Fokus auf WM mit DHB-Team

„Jeder Klub braucht Geld. Wenn der Hauptsponsor wegbricht, dann muss der ersetzt werden, so ist es auch in Kielce“, meinte Wolff dazu bei SPORT1 . (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Handball-WM 2023)

„Bis mir die Frage eben gestellt wurde, wusste ich nicht, was in meinem Verein abgeht“, betonte Wolff und fügte hinzu: „Ich bin hier mit der deutschen Nationalmannschaft und ich denke, wir tun gut daran, um uns auf das anstehende Spiel zu konzentrieren. Wir haben eine große Chance. Alles andere liegt sowieso nicht in meiner Hand und ist daher momentan irrelevant.“