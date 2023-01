Bundesliga: Reus fit für Mainz? Entscheidung beim BVB-Star offenbar gefallen

Marco Reus muss sich offenbar weiter in Geduld üben.

Der Superstar von Borussia Dortmund fällt auch für das Bundesliga-Spiel beim FSV Mainz aus. Das berichten die Ruhr Nachrichten am Dienstag. Demnach sei Reus am Nachmittag nicht mit dem Team zum Auswärtsspiel gereist - Reus habe das Trainingsgelände in seinem Privatwagen verlassen.