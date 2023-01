Selenskyj fordert erneut Olympia-Ausschluss Russlands

Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj hat in einem Gespräch mit Emmanuel Macron erneut einen Ausschluss russischer Sportler von den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris gefordert. Er habe „besonders darauf bestanden, dass russische Athleten keinen Platz bei Olympia haben sollten“, schrieb Selenskyj bei Telegram nach dem Telefonat mit seinem französischen Amtskollegen.

Selenskyjs Forderung ist nicht neu: Schon im Dezember hatte er in einem Gespräch mit IOC-Präsident Thomas Bach die "komplette Isolation" russischer Sportler gefordert. Ein Start in Paris auch unter neutraler Flagge müsse unterbunden werden.

Russland war am 24. Februar in die Ukraine einmarschiert, nur drei Tage nach der Abschlussfeier der Winterspiele 2022 in Peking, und hatte damit auch den olympischen Frieden verletzt, der bis nach Ende der Paralympischen Spiele gilt. Seitdem werden in Russland und Belarus keine internationalen Sportveranstaltungen mehr organisiert.