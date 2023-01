Neuer Stoßstürmer: Mainz verpflichtet Franzosen Ajorque

Ajorque lief in 151 Pflichtspielen für Straßburg auf und erzielte dabei 51 Treffer, in der laufenden Saison kam er sechsmal in der Europa League zum Einsatz (zwei Tore). In Straßburg spielte er lange mit Verteidiger Anthony Caci zusammen, der sich den Mainzern vor Saisonbeginn angeschlossen hatte.