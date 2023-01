DHB-Abschlusstraining mit Zechel und Drux

Bundestrainer Alfred Gislason begrüßte am Dienstagabend in Danzig seinen kompletten Kader zum Abschlusstraining, auch der erst am Vormittag nachnominierte Kreisläufer Tim Zechel (HC Erlangen) sowie der zuletzt angeschlagene Rückraumspieler Paul Drux (Füchse Berlin) mischten mit.