Ski alpin: Linus Straßer erlebt bitteres Slalom-Debakel

Der Münchner fädelte im ersten Lauf bereits am zweiten Tor ein und schied damit aus. Vor dem Start hatte er noch gehofft, dass „ich ungefähr an die Leistung vom letzten Jahr anknüpfen kann“.

Für Straßer ist es das zweite Slalom-Rennen in diesem Winter nach dem Weltcup in Garmisch-Partenkirchen, in dem er nicht ins Ziel kam.

Davon abgesehen ist seine Saison mit zwei dritten und zwei vierten Plätzen bislang sehr konstant verlaufen. Vor der WM in Courchevel/Meribel in Frankreich (5. bis 19. Februar) steht noch der Slalom in Chamonix am 4. Februar auf dem Programm.