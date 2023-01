Bundesliga: Heute LIVE mit Bayern - Köln im Free-TV, Stream, Ticker

Der 17. Bundesliga-Spieltag steht an. Der FC Bayern empfängt den zuletzt furios aufspielenden 1. FC Köln. RB Leipzig ist bei Schalke 04 zu Gast. Der VfL Wolfsburg will seine Erfolgsserie fortsetzen.

Der 17. Bundesliga-Spieltag steht vor der Tür - diesmal in Form einer Englischen Woche. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Am Dienstag empfängt Spitzenreiter FC Bayern den zuletzt furios aufspielenden 1. FC Köln. Die Geißböcke hatten Werder Bremen am Samstag mit 7:1 überrollt - und rechnen sich auch Chancen in München aus. (Der 17. Bundesliga-Spieltag, Dienstag ab 18.30 Uhr im LIVETICKER)