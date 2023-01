ADAC setzt auf bewährtes GT-Masters-Konzept

Es wird auch weiterhin Fahrer-Duos und GT3-Autos geben © ADAC Motorsport /ADAC Motorsport/ADAC Motorsport/Gruppe C GmbH

Die Macher des ADAC GT Masters halten am bewährten Konzept fest. Das bestätigte der ADAC, der auch in der 17. Saison auf Fahrer-Duos setzt.

Die Macher des ADAC GT Masters halten nun doch am bewährten Konzept fest. Am Dienstag bestätigte der ADAC, dass er auch in der 17. Saison auf Fahrer-Duos und GT3-Autos setzt. Damit entspreche man dem Wunsch vieler Teams, sagte ADAC-Motorsportchef Thomas Voss: „Die im Dezember vorgestellten Planungen mit gemeinsamen Rennen des ADAC GT Masters und Prototypen werden wir nicht weiter verfolgen.“