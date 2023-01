Wirtz vor Startelf-Comeback: "Ist voll fit"

Sommer-Nachfolger im Pech: So bitter lief das Omlin-Debüt

Trainer Xabi Alonso vom Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen hat ein Startelf-Comeback von Florian Wirtz am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky) gegen den VfL Bochum nicht ausgeschlossen.

„Florian ist voll fit und dabei. Er hat mir gesagt, dass er sich viel besser fühlt“, sagte der Spanier am Dienstag: „Ob er startet, sehen wir morgen.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Wirtz, der in den vergangenen Tagen mit einer Erkältung zu kämpfen hatte, war beim Bundesliga-Restart am Sonntag bei Borussia Mönchengladbach (3:2) nach überstandenem Kreuzbandriss in der 74. Minute eingewechselt worden und hatte den ersten Pflichtspieleinsatz seit 315 Tagen absolviert.