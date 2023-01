3. Liga: DFB zieht positives Fazit der Saison 2021/22

Frankfurt am Main (SID) - Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat in Sachen 3. Liga ein positives Abschlussfazit der Saison 2021/22 gezogen. „Die Geschichte der 3. Liga ist eine erfolgreiche und sie wird noch erfolgreicher“, sagte Tom Eilers, Vorsitzender des Ausschusses 3. Liga: „Corona scheint zum Glück einigermaßen überwunden - sowohl in Sachen Zuschauerzahlen als auch in Sachen finanzielle Bilanzen.“