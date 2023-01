NHL: Leon Draisaitl über Playoffs-Chancen der Edmonton Oilers - "Läuft sehr gut"

Eishockey-Star Leon Draisaitl glaubt an einen langen Verbleib in den Playoffs der NHL mit seinen Edmonton Oilers. (NEWS: Alles zur NHL)

Der 27 Jahre alte Stürmer weiß, warum. „Ich glaube, dass wir unser Spiel ein bisschen gefunden haben. Dass jede Reihe, jeder Spieler persönlich seinen Platz im Team gefunden hat. Und das hilft natürlich enorm, wenn sich jeder Spieler in seiner Position und in seiner Rolle wohlfühlt.“

Draisaitl fügte an: „Wir spielen gutes Eishockey und müssen schauen, dass wir das weiter so beibehalten.“

Mit großer Vorfreude blickt Draisaitl zudem auf das nahende All-Star-Spiel am 4. Februar in Florida.

„Das ist natürlich was Schönes, dass die Fans mich und Stuart Skinner reingewählt haben. Es ist immer ein lustiges Wochenende, darauf freue ich mich“, so Draisaitl, der in den bisherigen 46 Partien in dieser Spielzeit 28 Tore und 45 Assists verbucht hat.