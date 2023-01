Handball-WM 2023: Erste Niederlage! Starkes Deutschland kassiert Dämpfer gegen Norwegen

Doch insgesamt fehlte es der Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) im sechsten WM-Spiel an Effizienz und Durchsetzungsvermögen, auch die Abwehr wirkte nicht so sattelfest wie zuletzt. Deutschland ging in der 52. Minute zwar erstmals in Führung (25:24), konnte diese aber nicht halten. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Handball-WM 2023)