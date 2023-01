3. Liga: MSV Duisburg – SV Waldhof Mannheim, 1:3 (1:1)

Für den MSV Duisburg gab es in der Heimpartie gegen den SV Waldhof Mannheim, an deren Ende eine 1:3-Niederlage stand, nichts zu holen. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Waldhof wurde der Favoritenrolle gerecht.

Benjamin Girth musste nach nur 18 Minuten vom Platz, für ihn spielte Chinedu Ekene weiter. Dominik Martinovic brachte die Zebras in der 24. Minute ins Hintertreffen. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (43.) traf Sebastian Mai zum Ausgleich für die Heimmannschaft. Die ersten 45 Minuten endeten für die Mannschaft von Torsten Ziegner denkbar ungünstig. Joshua Bitter sah die Ampelkarte (46.). Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern. In Durchgang zwei lief Rolf Feltscher anstelle von Kolja Pusch für Duisburg auf. Adrien Lebeau versenkte den Ball in der 47. Minute im Netz des MSV Duisburg. Thomas Pledl erhöhte den Vorsprung von Mannheim nach 55 Minuten auf 3:1. In der 57. Minute stellte Torsten Ziegner um und schickte in einem Doppelwechsel Marvin Ajani und Jonas Michelbrink für Caspar Jander und Marlon Frey auf den Rasen. Mit Julian Riedel und Martinovic nahm Christian Neidhart in der 84. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Malte Karbstein und Adrian Malachowski. Schlussendlich reklamierte der SV Waldhof Mannheim einen Sieg in der Fremde für sich und wies die Zebras mit 3:1 in die Schranken.