Hammer beim FC Bayern! Neuer-Kumpel Tapalovic gefeuert - Salihamidzic erklärt sich

Der Rekordmeister hat Torwart-Trainer Toni Tapalovic mit sofortiger Wirkung freigestellt. Das gaben die Bayern am Montagabend offiziell bekannt. SPORT1 und Bild hatten zuvor übereinstimmend über die Entlassung berichtet.

Schon beim Ligaspiel gegen den 1. FC Köln am Dienstag wird der 42-Jährige nicht mehr auf der Bank sitzen. (DATEN: Spielplan der Bundesliga)

„Toni war als Torwarttrainer unserer Mannschaft an den Erfolgen der vergangenen Jahre beteiligt. Dafür möchten wir uns bei ihm bedanken“, wird Sportvorstand Hasan Salihamidzic auf der Bayern-Homepage zitiert.

Nübel kritisiert Tapalovic

Bayern-Torhüter Alexander Nübel, der aktuell an die AS Monaco ausgeliehen ist, hatte zuletzt Kritik an Tapalovic geübt, fehlende Kommunikation moniert.