FC Bayern: Dieser Scout hat die "drei Granaten" entdeckt

Bayern-Scout Jan Pienta hat einst Lahm, Müller und Schweinsteiger entdeckt. In einem Interview verrät der mittlerweile 78-Jährige einige kuriose Anekdoten über Talente.

Der Name Jan Pienta wird nur den wenigsten im schnelllebigen Fußball-Geschäft etwas sagen.

Auch wenn er bereits 78 Jahre alt ist, hat er noch lange nicht genug. „Ich habe einen unbefristeten Vertrag. Ohne Fußball geht es nicht“, sagte Pienta in einem Interview mit Spox und Goal und erklärte, dass er so lange weitermacht, „bis es mit mir vorbei ist“.

„Als sie Schweinsteiger wegschicken wollten, habe ich gedroht“

„Ich wusste, dass sie durch die Decke gehen. Bei Müller und Schweinsteiger war diese Prognose schwierig, bei Lahm nicht. Als ich ihn das erste Mal mit elf, zwölf Jahren gesehen habe, hat er schon wie ein Erwachsener gespielt“, so Pienta. (NEWS: Warum Werner Bayern absagte)

Doch nicht jeder an der Säbener Straße teilte seine Einschätzung: „Ich will jetzt keine Namen nennen, aber andere im Klub waren nicht so überzeugt wie ich. Sie hielten Schweinsteiger für zu langsam, Lahm für zu klein und Müller wollten sie auch nicht.“