Dänischer „Haaland“ Rasmus Höjlund - die neue Sensation der Serie A

Rasmus Höjlund gilt in der Serie A als neue Sensation. Der junge dänische Offensivspieler von Atalanta Bergamo hat die Herzen der Fans im Sturm erobert - weil er ein bisschen so aussieht wie Erling Haaland und auch ähnliche viele Tore schießt. Fast jedenfalls.

Der 19-Jährige nutzte die Zeit der WM-Pause, um im großen Stil an seinen Fähigkeiten zu feilen. Seinen Torinstinkt stellte er nun sowohl in der Serie A als auch in der Coppa Italia unter Beweis. Tore In der Serie A gegen Spezia Calcio, den FC Bologna, US Salernitana. Auch wenige Minuten auf dem Platz reichen ihm für einen Treffer - wie zuletzt gegen Spezia in der Coppa Italia.