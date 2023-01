Medien: Lampard-Aus bei Everton! Chelsea-Legende muss gehen

Frank Lampard muss seinen Trainer-Posten beim FC Everton räumen. Das berichten englische Medien übereinstimmend. Die offizielle Bestätigung soll noch am Montag folgen.

Die Entlassung soll noch am Montag offiziell gemacht werden. Everton hatte am Samstag mit 0:2 bei West Ham United verloren. Die Toffees stehen auf dem vorletzten Platz in der Premier League, mit zwei Punkten Rückstand auf das rettende Ufer. (DATEN: Die Tabelle der Premier League)