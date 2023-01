Transfer News: BVB jagt Spanien-Talent Fresneda - Transfer naht

Borussia Dortmund ist auf der Suche nach dem nächsten Supertalent in Spanien fündig geworden. Das Interesse ist allerdings groß.

Nun könnte der BVB in Spanien fündig geworden sein. SPORT1 kann einen Bericht von The Athletic bestätigen, dass Ivan Fresneda von Real Valladolid auf dem Zettel des Revierklubs steht. (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt)

Der 18-Jährige ist Rechtsverteidiger und hat sich in seiner ersten Profi-Saison bereits einen Startplatz beim aktuellen Tabellen-18. der La Liga erobert.

Während The Athletic berichtet, dass sowohl Dortmund als auch der FC Arsenal den Ablösemodalitäten (rund 15 Millionen Euro inklusive Boni) zugestimmt hätten, gibt es laut SPORT1 -Informationen noch keine Einigung. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

Große Interesse aus der Bundesliga an Fresneda

So bemühen sich nicht nur zahlreich europäische Top-Teams wie Arsenal, Manchester United und Juventus Turin um den Spaniern - auch andere Bundesligateams haben großes Interesse.

Der Spieler selbst, so ist aus seinem Umfeld zu hören, soll sich zeitnah zwischen Dortmund und Arsenal entscheiden. Der BVB möchte Fresneda, der einen Vertrag bis 2025 besitzt, bereits im Winter verpflichten, allerdings will der Spieler laut SPORT1-Informationen die Saison in Spanien zu Ende spielen.