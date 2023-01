Hockey-Männer souverän ins WM-Viertelfinale

Die deutsche Hockey-Nationalmannschaft ist bei der WM in Indien ohne Probleme ins Viertelfinale eingezogen. Die Mannschaft von Bundestrainer Andre Henning bezwang am Montag im Crossover-Spiel in Bhubaneshwar den Weltranglistenelften Frankreich mit 5:1 (4:0). In der Runde der letzten Acht trifft Deutschland am Mittwoch (14.30 Uhr MEZ/DAZN) auf England.