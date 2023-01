CS:GO: BLAST Premier: Spring: BIG trotz guter Leistung schon im Do-or-Die-Modus!

BIG ist der einzige deutsche Vertreter bei der Frühlingsausgabe der BLAST: Premier © BIG via Twitter

Es war eine gute und vor allem spannende Partie. Doch am Ende musste sich der deutsche Hauptstadtclub den Favoriten von G2 Esports mit 2:0 geschlagen geben.

Das man im Nachhinein von einem spannenden Matchup sprechen kann, lag vor allem an den überragenden Comeback-Qualitäten der Berliner. Tatsächlich gingen die ersten acht Runden auf Map #1 Mirage allesamt an das Star-Roster von G2.

Mehrere Timeouts waren nötig, bis BIG-Coach Fatih „gob b“ Dayik es schaffte, seine Jungs wieder in die Spur zu bringen. Aber wie! Anschließend gewannen Johannes „tabseN“ Wodarz selbst die nächsten acht Runden in Folge und egalisierten so kurzerhand die komfortable Führung des Favoriten.