Kitzbühel und Audi verlängern Vertrag

Die Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel und ihr Automobilpartner bleiben sich treu.

Die Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel und ihr Automobilpartner bleiben sich treu. Die Organisatoren der Weltcup-Wettbewerbe in Österreichs Skimekka haben den Vertrag mit Audi bis 2026 verlängert. Das gaben beide Seiten am Montag bekannt.