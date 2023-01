Transfer News: Schalke will nochmal zuschlagen - Kommt Isidor aus Moskau?

Schalke "mit dem Allerwertesten an der Wand"

Die Lage bei Schalke 04 ist nicht zuletzt nach der Niederlage gegen Frankfurt brenzlich. Jetzt will der Verein nochmal auf dem Transfermarkt zuschlagen.

Die 0:3-Pleite in Frankfurt hat dem FC Schalke 04 noch einmal aufgezeigt, dass man doch nochmal auf dem Transfermarkt zuschlagen muss.

Nach SPORT1 -Informationen haben sich die abstiegsbedrohten Königsblauen auf Wilson Isidor von Lokomotive Moskau festgelegt. Der 22 Jahre alte Franzose will Russland trotz gültigem Vertrag bis 2026 nach nur einem Jahr schon wieder verlassen. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

Isidor will Moskau verlassen - Geht er nach Schalke?

Aus seinem direkten Umfeld ist zu hören, dass sich der Spieler in Moskau unwohl fühlt und sehr gerne zu Schalke wechseln würde. Der Pott-Klub ist sich mit dem Spieler grundsätzlich einig. Auch das russische Medium Sportexpress berichtet über das konkrete königsblaue Interesse.

Schalke will Frankreich-Flügelflitzer Isidor! Auch wenn die Verantwortlichen des Bundesliga-Schlusslichts weitere Namen auf dem Zettel haben, haben sie sich auf den wendigen Franzosen als Wunschstürmer festgelegt. (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt)

Der frühere Junioren-Nationalspieler gilt als pfeilschneller Dribbler, der auf der linken und rechten Außenbahn spielen kann. Auch im Sturmzentrum in einer Doppelspitze kann er eine Alternative sein. In dieser Saison erzielte Isidor in 17 Pflichtspielen für Lokomotive acht Scorerpunkte (vier Tore, vier Vorlagen).