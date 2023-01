Weiße Karte! Kuriose Premiere bei Frauen-Spiel in Portugal - Fans gespalten

Bei einem Spiel in Portugal wird erstmals die Weiße Karte gezeigt. Im Stadion wird das gefeiert, im Netz sind sich die Fans uneins.

Bei einem Pokalspiel zwischen den Frauenmannschaften von Benfica und Sporting Lissabon ist in Portugal am Wochenende erstmals in der Fußball-Geschichte eine Weiße Karte gezeigt worden.