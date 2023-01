Rose warnt vor Schalke: "Ein richtig hartes Stück Arbeit"

In Gelsenkirchen kann Timo Werner auf eine längere Einsatzzeit hoffen. Er wolle den Nationalspieler "möglicherweise wieder näher an 90 Minuten heranbringen", sagte Rose. Der Stürmer war nach überstandenem Syndesmoseriss beim 1:1 gegen Bayern München am Freitag in der 67. Minute eingewechselt worden. Weiter verzichten muss Rose verletzungsbedingt auf Torhüter Peter Gulacsi und Angreifer Christopher Nkunku.