Moeller neuer Triathlon-Bundestrainer

Frankfurt am Main (SID) - Der bisherige Nachwuchs-Coach Thomas Moeller soll die deutschen Triathleten als Chef-Bundestrainer zu den Olympischen Spielen in Paris führen. Wie die Deutsche Triathlon Union (DTU) am Montag mitteilte, tritt der 51-Jährige mit sofortiger Wirkung die Nachfolge von Louis Delahaije an. Der Niederländer war aus persönlichen Gründen nach nicht einmal einem Jahr im Amt zurückgetreten, steht dem Verband aber künftig in beratender Funktion "punktuell" zur Verfügung.