Kölns Keller fordert gerechtere Gelder-Verteilung

Frankfurt am Main (SID) - Geschäftsführer Christian Keller vom Bundesligisten 1. FC Köln hat deutliche Kritik an der mangelhaften Transparenz bei wichtigen Entscheidungsfeldern der Deutschen Fußball Liga (DFL) geübt, Zweifel an der Ausrichtung der Liga geäußert und eine gerechtere Verteilung der Gelder gefordert.