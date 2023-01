Handball-WM: DHB-Boss gibt vor Norwegen-Duell Versprechen ab

DHB-Sportvorstand Axel Kromer verspricht für das letzte WM-Hauptrundenspiel gegen Norwegen Vollgas-Handball. (Endspiel um den Gruppensieg LIVE: Deutschland - Norwegen am Montag ab 20:30 im LIVETICKER)

„Wir werden definitiv alles geben, um zu gewinnen, da wird kein Korn zurückgehalten“, sagte Kromer im ZDF-Morgenmagazin mit Blick auf das „Endspiel um den Gruppensieg“ am heutigen Montagabend (20.30 Uhr) in Kattowitz: „Sollte ein Spieler körperliche Probleme haben, wird er nicht an die Grenzen gehen müssen. Aber wenn wir den Adler auf der Brust haben, wollen wir gewinnen.“