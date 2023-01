NFL: Beinbruch-Drama beim Aus der Dallas Cowboys

Prescott: Pollard-Ausfall „tat uns weh“

„Wir waren nicht in der Lage, so viele explosive Spielzüge zu kreieren, wie wir geplant hatten, und ich bin sicher, dass er an einigen davon großen Anteil gehabt hätte, wenn er nicht verletzt worden wäre“, meinte Prescott. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

Für Pollard ist das ein bitterer Ende einer an sich starken Saison. In der regulären Spielzeit lief er 1.007 Yards und neun Touchdowns. Zudem war er auch im Passpiel mit 371 Yards und drei weiteren Touchdowns eine gefährliche Waffe und wurde so erstmalig in den Pro Bowl gewählt.