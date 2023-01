Haller emotional: "Größere Dinge als Fußball"

Sebastien Haller hat vor seinem Debüt nach überstandener Hodenkrebs-Erkrankung in einer Kabinenansprache für Extramotivation bei Borussia Dortmund gesorgt. "Ich habe zum Team gesprochen, der Coach hat mir die Möglichkeit gegeben, das zu tun. Denn es gibt größere Dinge als Fußball", sagte Haller im Anschluss an das wilde 4:3 (2:2) des BVB gegen den FC Augsburg.

Haller, der mit seiner Einwechslung in der 62. Minute für den emotionalen Höhepunkt der Partie gesorgt hatte, äußerte sich auch zu seinen Gefühlen nach der langen Leidenszeit. "Es waren große Emotionen, nach so vielen Monaten wieder in einem Pflichtspiel auf dem Feld zu stehen", sagte der französische Angreifer.

Der 28 Jahre alte Ex-Frankfurter legte aber auch den Finger in die Wunde - Dortmund hatte am Sonntagnachmittag wie so oft eklatante Abwehrschwächen gezeigt: "Wir brauchen mehr Kontrolle über das Spiel und dürfen uns nicht in solche Situationen bringen. Das müssen wir im nächsten Spiel abstellen."