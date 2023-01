Bundesliga: FC Augsburg – Borussia Mönchengladbach (Mittwoch, 20:30 Uhr)

Die Ausbeute der letzten Spiele, in denen Augsburg nicht ein Sieg gelang, ist mager. Klappt die Trendwende gegen die Borussia? Am letzten Sonntag verlief der Auftritt des FC Augsburg ernüchternd. Gegen Borussia Dortmund kassierte man eine 3:4-Niederlage. Am vergangenen Sonntag ging Gladbach leer aus – 2:3 gegen Bayer 04 Leverkusen.