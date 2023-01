Verbrennung: Herrmann verpasst zweite Etappe des Ocean Race

Segler Boris Herrmann muss nach einem Malheur auf seine Teilnahme an der zweiten Etappe des Meeres-Marathons „Ocean Race“ verzichten. Wie sein Team Malizia mitteilte, hat sich der 41 Jahre alte Hamburger kurz vor dem Ende des ersten Teilstücks eine schwere Verbrennung am Fuß durch kochendes Wasser zugezogen.

"Ich bin sehr traurig, dass ich diese Etappe nicht mit meinem Team segeln kann, vor allem nach dem Erfolg von Etappe eins", sagte Herrmann, der auf ärztlichen Rat wegen des hohen Infektionsrisikos auf See pausieren wird: "Ich bin motivierter denn je, aber ich möchte meine Teilnahme an Etappe drei nicht gefährden und auch nicht riskieren, dass unsere Leistung in Etappe zwei beeinträchtigt wird." Herrmann befindet sich laut Malizia "in ärztlicher Behandlung und erholt sich gut".