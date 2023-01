Zoff mit Mark van Bommel? Schalke-Neuzugang Michael Frey packt aus

Michael Frey lief am Samstag in Frankfurt keine 30 Stunden nach seinem Blitz-Transfer erstmals für Schalke auf. Beim Stand von 0:1 wurde der 28 Jahre alte Angreifer für Jordan Larsson eingewechselt, konnte an der späteren 0:3-Pleite aber nichts mehr ändern. (DATEN: Spielplan der Bundesliga)

Die Mannschaft sei niedergeschlagen. Der Ex-Fenerbahce-Profi sehe aber ein Team, das „alles gibt und sich zerreißt. Wir werden zusammenhalten und weiterkämpfen“, erzählte der Stürmer, der mit Beveren in Belgien und mit Nürnberg in der 2. Liga auf reichlich Erfahrung im Abstiegskampf zurückblickt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Frey: „Sie haben mich degradiert“

Er habe dem Klub mitgeteilt, „dass ich spielen will. Sie haben mich dann degradiert und ich bin zur Nummer zwei geworden. Jetzt bin ich hier und will alles für Schalke geben“, sagte er weiter.

Durchaus selbstbewusst schob der bullige Stürmer nach: „Es war immer mein Traum, als Schweizer in der Bundesliga zu spielen. Ich habe in den letzten zwei Jahren in Belgien 40 Pflichtspieltore geschossen. Ich bin torgefährlich und hoffe von ganzem Herzen, dass ich auch für Schalke treffe. Ich bin reingekommen und habe in meinen ersten zehn Minuten noch dreimal aufs Tor geschossen. Es ist gut zu wissen, dass ich auch hier zu Abschlüssen komme.“