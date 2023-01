Handball-WM: Ungarn löst vorletztes Viertelfinalticket

Ungarn hat sich das vorletzte Viertelfinalticket bei der Handball-Weltmeisterschaft gesichert. Der Fünfte der vergangenen WM profitierte am letzten Spieltag der Hauptrunde von der 30:32 (14:13)-Niederlage von Portugal gegen Europameister Schweden sowie dem gewonnenen Direktvergleich mit Island. Ungarn selbst hatte am Sonntagnachmittag seine Pflichtaufgabe gegen Kap Verde mit 42:30 (22:15) souverän gemeistert.

Die deutsche Mannschaft hatte ihre Qualifikation für die Runde der besten acht Mannschaften am Samstag mit dem fünften Sieg im fünften Spiel gegen die Niederlande (33:26) vorzeitig perfekt gemacht. Beim Abschluss der Hauptrunde gegen Norwegen am Montag (20.30 Uhr/ARD) genügt dem Team von Bundestrainer Alfred Gislason ein Unentschieden zum Gruppensieg. Dieser würde im Viertelfinale am Mittwoch ein Duell mit dem Zweiten der Hauptrundengruppe I bedeuten - in Olympiasieger Frankreich oder Vize-Europameister Spanien wartet in jedem Fall ein hochkarätiger Gegner.