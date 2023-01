Bundesliga: Borussia Mönchengladbach – Bayer 04 Leverkusen, 2:3 (0:2)

Borussia Mönchengladbach und Bayer 04 Leverkusen boten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 2:3. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus.

Bayer ging durch Mitchel Bakker in der 21. Minute in Führung. Die 53.336 Zuschauer hatten sich schon auf die Halbzeitpause eingestellt, da schlug Amine Adli noch einmal zu: 2:0 stand es nun aus Sicht der Gäste (43.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Die Borussia stellte in der 56. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Joe Scally, Lars Stindl und Hannes Wolf für Stefan Lainer, Christoph Kramer und Nathan Ngoumou auf den Platz. In der 67. Minute legte Nadiem Amiri zum 3:0 zugunsten von Leverkusen nach. Der bisherige Spielverlauf lief nach dem Geschmack von Xabier Alonso Olano, sodass die Situation es hergab, einen Doppelwechsel vorzunehmen: Florian Wirtz und Jonathan Tah kamen für Moussa Diaby und Odilon Kossounou ins Spiel (75.). Daniel Farke wollte Gladbach zu einem Ruck bewegen und so sollten Florian Neuhaus und Patrick Herrmann eingewechselt für Kouadio Koné und Jonas Hofmann neue Impulse setzen (77.). Eine starke Leistung zeigte Stindl, der sich mit einem Doppelpack für das Heimteam beim Trainer empfahl (82./90.). Am Ende behielt Bayer 04 Leverkusen gegen Borussia Mönchengladbach die Oberhand.