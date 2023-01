Dieser BVB-Jubel hat eine brisante Vorgeschichte

Nach Formtief: Reyna will "weiter hart arbeiten"

Giovanni Reyna sorgt in einem irren Spektakel gegen den FC Augsburg für ein Dortmunder Happy End. Beim Torjubel wendet er sich mit einer eindeutigen Geste an seine Kritiker.

Den Glücksmoment direkt nach dem fulminanten Treffer nutzte der US-Amerikaner wohl für eine Botschaft an seine Kritiker. Beim Torjubel nahm er zunächst einen Finger vor den Mund und steckte sich kurz danach beide Finger in die Ohren.

Für viele Experten und Fans, die das Spiel verfolgten, waren diese Gesten eine eindeutige Reaktion auf die Kritik, die der 20-Jährige während und nach der Weltmeisterschaft in Katar einstecken musste - und den Wirbel, der diese US-Episode auslöste. (Bericht: Wirbel um BVB-Star Reyna immer absurder)

Reyna-Jubel: „Was für ein Typ“

„Gio Reyna schießt ein Kracher-Tor - dann rennt er zur Eckfahne und macht mit seinen Händen die Rede-Geste und steckt sich dann die Finger in die Ohren. Was für ein Typ“, kommentierte Yahoo-Journalist Henry Bushnell, der zudem in einem Artikel vor einer „unausweichlichen Anspielung auf das Gerede um ihn herum“ schrieb.