DEL: Red Bull München gewinnt Topspiel - Berlin baut Serie aus

Spitzenreiter Red Bull München zieht in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) weiter einsam seine Kreise.

Im Topspiel gegen den ERC Ingolstadt feierte das Team von Trainer Don Jackson am Sonntag einen 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)-Erfolg und liegt nun 14 Punkte vor Adler Mannheim, das sich in der Tabelle an Ingolstadt vorbei auf Rang zwei schob.