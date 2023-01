Bundesliga: BVB feiert irres Haller-Comeback

Borussia Dortmund siegt in einem wilden Spiel gegen den FC Augsburg. Sébastien Haller feiert ein gelungenes Comeback in der Bundesliga.

Wildes Spektakel in Dortmund!

Borussia Dortmund hat ein äußerst unterhaltsames Bundesligaspiel gegen den FC Augsburg für sich entschieden. Der BVB siegte beim Comeback von Sébastien Haller mit 4:3 (2:2) gegen die Fuggerstädter und bleibt somit an den Champions-League-Rängen dran. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Nach dem bisher unbefriedigenden Saisonverlauf vor der WM-Pause startete Dortmund ohne den erkrankten Kapitän Marco Reus motiviert in die Partie, ließ aber zunächst die Durchschlagskraft vor dem Tor vermissen. Moukoko, dessen langer Vertragspoker die Dortmunder Verantwortlichen in den vergangenen Wochen beschäftigt hatte, schoss völlig freistehend deutlich links am Tor vorbei.