Champions League: Bietigheims Negativlauf geht weiter

Die Handballerinnen der SG BBM Bietigheim befinden sich in der Champions League weiter im freien Fall. Gegen den rumänischen Topklub CSM Bukarest unterlag das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch 25:27 (12:15), blieb im siebten Europacupspiel nacheinander sieglos und rutschte in der Vorrundengruppe A auf Rang sechs ab. Damit gerät der Einzug in die K.o-Runde (mindestens Platz sechs) zunehmend in Gefahr.