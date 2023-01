Deutsche Männer-Staffel trotz Strafrunde auf Rang drei

Die deutschen Biathleten feiern kurz vor der Biathlon-WM in Oberhof eine erfolgreiche Generalprobe. Die DSV-Athleten laufen auf das Podest und erhalten so auch eine Serie aufrecht.

Auch im vierten Weltcup-Staffelrennen in Folge liefen sie aufs Podeste und halten so ihre Serie aufrecht. David Zobel, Johannes Kühn, Benedikt Doll und Roman Rees liefen in Antholz auf Rang drei und unterstrichen damit im letzten Wettbewerb vor der Heim-WM ihre Medaillenambitionen. In Ruhpolding war das Quartett in der gleichen Besetzung auf Rang zwei gelandet.