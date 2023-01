Rekord-Olympionikin Geisenberger erneut Mutter

Wegen ihrer zweiten Schwangerschaft hatte die neunmalige Weltmeisterin im vergangenen Mai wenige Monate nach ihren Goldmedaillen bei den Olympischen Winterspielen im Einsitzer und mit dem Team für die laufende Saison eine Auszeit angekündigt. Im vergangenen Herbst schloss Geisenberger eine Rückkehr in die Eisrinne nicht aus. Olympia 2026 in Cortina d‘Ampezzo wäre grundsätzlich „sehr reizvoll“, sagte die Bundespolizistin Anfang Oktober in einem Interview mit dem Donaukurier.

Vor Linas Geburt plante Geisenberger für die Zeit nach ihrer Niederkunft denn auch eine ehrliche Überprüfung ihrer persönlichen Situation. Sie wolle "ganz in Ruhe überlegen, was passiert. Habe ich noch Lust? Kriege ich die Motivation noch mal her? Will ich, dass meine Familie, die mich beim ersten Comeback so unterstützt hat, wieder so viel leisten 'muss'?", meinte die gebürtige Münchnerin.