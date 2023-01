Bundesliga: Hoeneß kritisiert Abgesang auf Neuer - und verschiebt Torwart-Diskussion bei Bayern auf den Sommer

Uli Hoeneß stört sich jedoch am Zeitpunkt dieser Diskussion. „Ich finde es seltsam, dass man am 20. Januar die Probleme des FC Bayern aus dem Juli diskutiert“, poltert der Ehrenpräsident vom FC Bayern STAHLWERK Doppelpass bei SPORT1 und ergänzt: „Der Vorstand musste kurzfristig für unsere Ziele die bestmögliche Lösung finden. Und ich finde, mit Sommer hat man die bestmögliche gefunden.“

Effenberg kann sich Sommer als Nummer eins bei Bayern vorstellen

Zu Neuers Skitour, die mit dem Beinbruch endete, sagt Hoeneß: „Dass der Manuel da einen Fehler gemacht hat, weiß er wahrscheinlich selbst. Trotzdem darf man nicht vergessen, was er für Bayern geleistet hat. Wen ich lese, dass darüber nachgedacht werden muss, dass er die acht Millionen für Sommer zahlen muss, dann sieht man, da wird den Leuten so lange in den Hintern getreten wie man sie braucht und wenn sie am Boden liegen, wird draufgetreten.“