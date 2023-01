Handball-WM - DHB-Star: Viertelfinaleinzug geht nicht in Geschichtsbücher ein

Team von Bundestrainer Gislason will noch viel erreichen © AFP/SID/JANEK SKARZYNSKI

Etappenziel erreicht - doch Deutschlands Handballer wollen mehr: Nach dem vorzeitigen Viertelfinaleinzug ist das DHB-Team glücklich, sieht sich bei der Handball-WM aber noch nicht am Ende des Weges.

„Wir haben bislang eine tolle WM gespielt, mit souveränen Auftritten“, sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer bei einer Presskonferenz am Sonntag in Kattowitz: „Wir müssen aber anerkennen, dass ein Viertelfinaleinzug nicht in die Geschichtsbücher eingehen wird.“