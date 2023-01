Hockey-Männer wollen ins WM-Viertelfinale

Die deutsche Hockey-Nationalmannschaft geht bei der Weltmeisterschaft in Indien selbstbewusst in das Duell mit Frankreich um den Viertelfinaleinzug.

Die deutsche Hockey-Nationalmannschaft geht bei der Weltmeisterschaft in Indien selbstbewusst in das Duell mit Frankreich um den Viertelfinaleinzug. „Wir sehen uns selbst als Favorit und glauben, dass wir alle Stärken mitbringen, um das Spiel zu gewinnen“, sagte Bundestrainer Andre Henning dem SID vor dem Crossover-Spiel am Montag (12 Uhr).